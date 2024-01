Braisaz-Bouchet vant igjen – kjempesprekk for Tandrevold

Verdenscupleder Braisaz-Bouchet viste forrykende langrennsform. Til tross for to strafferunder var hun 4,4 sekunder foran tyske Franziska Preuss. Den tyske løperen var feilfri på standplass.

Braisaz-Bouchet slo sin tyske konkurrent med nesten et halvminutt på sisterunden. Franske Sophie Chauveau tok tredjeplassen, bare 0,2 sekunder bak Preuss.

Ingrid Landmark Tandrevold ledet sprintcupen foran fredagens renn og var feilfri på liggende. På stående ble det tre bom, og dermed falt hun voldsomt tilbake på listene. Hun endte 59,6 sekunder bak vinneren i mål.

Karoline Knotten skjøt feilfritt på liggende skyting, men måtte tåle en runde under tøffe vindforhold på den stående skytingen. Hun var 28,2 sekunder bak den franske vinneren til sjetteplass.

– Jeg synes det var bra, jeg. Jeg var litt nervøs på forholdene, for jeg har både gode og dårlig opplevelser herfra. Jeg tok derimot med opplevelsen fra jaktstarten her under VM, men jeg skulle gjerne brukt ett sekund mer på den siste skytingen min, sa Knotten til TV 2.

Marit Ishol Skogan med tre strafferunder endte 2.01 minutter bak.

Juni Arnekleiv var først ut av de norske, men fikk fire bom på liggende. Hun var så feilfri på stående. Plasseringen ble uansett beskjeden.

Marthe Kråkstad Johansen var tilbake i konkurranse etter å ha vært ute med korona. Hun skjøt feilfritt på liggende, men måtte tåle to minutter på stående.