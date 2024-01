Slinds beskjed til juryen etter snøkaos: – Kan takke oss for at det ble kult

Tett snøvær i Davos skapte store utfordringer på 20-kilometeren. Kerttu Niskanen gikk til topps, mens de norske til slutt måtte gi tapt i seierskampen.

Snøværet skapte uhyre hektisk aktivitet og tilløp til kaos før jaktstarten i klassisk stil. Spekulasjonene og vurderingene gikk høyt rundt hvilke ski og hva slags smurning som var best.

Astrid Øyre Slind tok i likhet med flere svenske løpere sjansen på blanke ski.

– Jeg tenkte at jeg bare måtte satse. Om ikke annet blir det et show, smilte Oppdal-jenta etter 11.-plassen.

Deretter kom hun med en klar beskjed til de som styrer.

– Det var jo bra for dem som gikk med feste at vi gikk på blanke ski. Ellers hadde dette blitt et kjempekjedelig renn, der ingen hadde prøvd å gå fort. Neste gang bør FIS fjerne de stakefrie sonene, for de kan takke oss for at dette ble et kult, og ikke et kjedelig, renn, sa Slind.

I de stakefrie sonene måtte Slind og de andre på blanke ski løpe fiskebein.

Karlsson fulgte opp

Frida Karlsson gjorde det samme valget, og slo Slind med en sterk femteplass.

– Jeg tror ikke vi tjente så mye på det å stake, sa Karlsson etterpå.

Seierskampen sto til slutt mellom finske Kerttu Niskanen og amerikanske Rosie Brennan. Det ble også rekkefølgen i mål. Jessie Diggins tok tredjeplassen.

For amerikanske Diggins startet rennet riktignok dramatisk. Etter kun få kilometer lugget skiene hennes så kraftig at hun gikk brutalt over ende. Det kunne se ut til at Diggins slo seg i fallet.

Hun mistet teten som følge av det ufrivillige rundkastet, men klarte å kjempe seg tilbake. Dermed leder den amerikanske jenta fortsatt touren med god margin.

– Jeg ramlet hardt i starten, så jeg er glad jeg har en dag å hente meg inn på nå. Det blir kanskje litt yoga. Jeg slo meg, men det skal gå bra, sa Tour-favoritten til Viaplay.

De norske på skuddhold

Niskanen følger nærmest i sammendraget. Den finske jenta er 44 sekunder bak. Svenske Jonna Sundling er nummer tre, ytterligere åtte sekunder på etterskudd.

Heidi Weng og Astrid Øyre Slind er nummer fire og seks, henholdsvis et snaut og et drøyt minutt bak Diggins.

Snøværet gjorde det svært tungt og vrient å gå først torsdag, all den tid det ble gått klassisk stil.

– Dette er nesten en parodi, sa NRK-ekspert Torgeir Bjørn om scenene som utspilte seg i Davos.

Fredag er det hviledag i Touren før det hele avsluttes i Val di Fiemme med de to siste etappene lørdag og søndag.