Kalvå og Dahlqvist står av Touren: – Responderer ikke som forventet

Det opplyser Norges Skiforbund i en pressemelding. Kalvå kom i mål på 13.-plass på torsdagens 20 kilometer lange jaktstart i Davos.

– Kroppen responderer ikke som forventet i konkurranser, forklarer landslagstrener Stig Rune Kveen.

Han legger til at Kalvå drar hjem «for å hvile og forberede seg til nye skirenn».

Også Maja Dahlqvist reiser hjem for å fortsette treningsarbeidet der. Hun føler seg ikke sterk til å gå de siste etappene.

– Jeg hadde sprinten i Davos som et mål for touren, og dagens jaktstart ble en liten ekstra bonus. Kroppen er ikke helt der jeg vil at den skal være, så nå reiser jeg hjem for å forberede meg for kommende konkurranser, sier Dahlqvist i en uttalelse.

29-åringen har ikke vært i toppslag den siste tiden. Hun tok 36.-plassen på torsdagens 20 kilometer lange jaktstart i Davos.

Sammenlagt var hun nummer 30 etter fem av Tour de Skis sju etapper.

Kalvå lå på sin side på 18.-plass i sammendraget etter fem av sju etapper i Tour de Ski. Hun hadde 2.46 minutter opp til ledende Jessie Diggins.

Trønderen kommenterte torsdagens løp i røffe snøforhold slik:

– Jeg slet litt på førsterunden. Der hadde jeg glatte ski og fortsatt det samme rælet av en kropp på distanse. Da tenkte jeg at dette ville bli en lang dag, men så kom skia seg litt. I tillegg ble folk sliten foran, så jeg tok inn noen plasser på slutten. Jeg kom meg greit gjennom dagen.

