Landslagstrener Kveen: – Jentene må gjerne bli sintere

Kveen har trent både gutter og jenter og har jobbet mange år som lærer på skigymnaset i Meråker. Han var også Petter Northugs personlige trener i mange år.

Etter mange gode resultater sist sesong, har det buttet atskillig mer denne sesongen. Da gjelder det å holde humøret oppe, og det vet også Kveen.

– Med bakgrunn i fjoråret der alt gikk på skinner, så går det ikke like lett for enkelte av våre løpere denne sesongen. Nå gjelder det å være positiv. Det handler om å motivere dem som er på hælene og få dem til å se litt større på det. Det kommer mange skirenn framover, og ting snur. Det gjør det i den situasjonen man står i der og da, sa Kveen til NTB etter tirsdagens treningsøkt i Tour de Ski.

Der holdt han seg tett sammen med Anne Kjersti Kalvå, som ikke har klart å følge opp den sterke fjorårssesongen enn så lenge.

Langsiktig

– Både jeg og Sjur Ole (Svarstad) prøver å være positive og tenke langsiktig. Vi har både eldre og yngre løpere på laget, og det snur ofte i toppidretten. Det er marginalt det vi driver med, sa Kveen.

– Er det slik at jenteløpere har en tendens til å gå mer i kjelleren enn gutter når de møter motstand?

– Den forskjellen på kvinner og menn som jeg har bitt meg merke i, er at gutter kan bli forbannet mens jenter blir mer lei seg når det butter. Da handler det om å snu det. Vi vil heller at de skal være litt mer forbannet der og da, litt sånn som guttene. De må glemme løpene der og da og se framover.

[ Onsdagens direkte TV-sport. Tour de Ski og hoppuka fortsetter ]

Tro

– Hva blir viktig i de kommende ukene?

– Jeg og Sjur Ole har jobbet ett og et halvt år med disse jentene, og det første året gikk kjempebra, og vi drar med oss mye erfaring opp mot det som skal skje både resten av denne sesongen og neste år. Vi tenker langsiktig, selv om vi ønsker å gå fort på ski alle skirenn vi går.

Kveen minner også om at Norge har femte- og sjetteplassen i sammendraget med fire etapper igjen av touren. Astrid Øyre Slind og Heidi Weng har 50 og 52 sekunder opp til ledende Jessie Diggins foran skøyteetappen i Davos onsdag. Torsdag venter en jaktstart i klassisk stil.

– Nå skal vi gjøre det best mulig i Tour de Ski, og vi kan fortsatt ha to på pallen når vi står her på søndag. Vi ser fortsatt lyst på sammendraget, og vi har også noen som kommer bakfra. Ingenting er umulig, og vi må fortsatt være positive, maner Kveen.

[ Touren er i gang – slik er årets Tour de Ski-program 2023/2024 ]