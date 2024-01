Vil servere alkohol under Granåsen-VM – møter skarp kritikk

– Vi vil skape et VM for alle, og da ønsker vi også å kunne tilby alkoholservering. Det tror vi vil bedre publikumsopplevelsen, sier Truls Torvik i VM-ledelsen til Adresseavisen.

Arrangøren ønsker å få på plass to avgrensede områder der publikum kan benytte seg av alkoholservering og ønsker å tilby alkohol «på lik linje som vi tilbyr publikum god mat».

– Det handler om å skape en helhet på arenaen som gjør at det er mulig å nyte alkohol, mat og oppleve idrett, sier Torvik.

Det er i utgangspunktet nulltoleranse for alkoholservering på idrettsarrangementer i Norge, men VM-ledelsen tror likevel at de vil få tillatelse av Trondheim kommune.

Silje Opseth, som er ambassadør i Idrett uten alkohol, er blant dem som er skeptiske til forslaget.

– Jeg syns det høres merkelig ut at de trenger alkohol som et lokkemiddel for å få folk til Granåsen. Idrettsarrangementer handler om at folk skal se utøvere i aksjon, ikke for å ta seg en fest, sier hun.

Alkohol har ved flere anledninger preget skiarrangementene i Holmenkollen. Også der har det blitt servert alkohol i avgrensede områder. Tilskuere med medbrakt alkohol utenfor publikumsområdet har imidlertid vært blant dem som har skapt store problemer for arrangøren.

– Jeg er veldig skeptisk med bakgrunn i hva jeg har opplevd tidligere. I Kollen opplever jeg at det er mye fyll, og derfor er jeg kritisk til det norske folks drikkekultur. Jeg ser at det funker bra i Europa, men jeg er hakket mer kritisk til det med nordmenn, sier Opseth til Adresseavisen.

VM i Granåsen arrangeres 26. februar til 9. mars 2025.

