Andersson bryter Tour de Ski: – For risikabelt

Andersson sier hun bryter touren som følge av at lite har stemt for henne så langt. Hun ble koronasyk i forkant og rakk starten på sesongens høydepunkt med et nødrop.

Hun har ikke vært blant de ti beste på noen av de tre innledende etappene.

– Det er litt for risikabelt å bare fortsette, sier Andersson til Aftonbladet.

– Det beste er å kaste inn håndkleet, legge inn årene og heise det hvite flagget, fortsetter hun.

Andersson forteller at hun nå reiser hjem til Sverige for å trene. De første verdenscuprennene i langrenn etter Tour de Ski skal gås i Oberhof 19. og 20. januar. Det blir trolig neste oppgave for 26-åringen.

Hun klarte ikke avansere fra prologen på den innledende sprinten i Toblach. Deretter ble det 13.-plass på 10-kilometeren i klassisk stil.

1. nyttårsdag var hun igjen langt bak teten.

Sammenlagt ligger Andersson mer enn to minutter bak ledende Jessie Diggins. Det gjorde sjansene for sammenlagtseier helt minimale.

Tidligere tirsdag opplyste også Kristine Skistad Stavås at hun hopper av Tour de Ski. Der skjer etter onsdagens sprint i fri teknikk i Davos.