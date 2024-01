Kvandal på pallen igjen – delt 3.-plass i nyttårshopprennet

Mosjøen-jenta landet på 127 meter i finaleomgangen, mens det ble 131,5 i det første hoppet. Pallplassen hang i tynn tråd, men poengsummen skulle vise seg å holde akkurat.

Kvandal havnet likt med østerrikeren Jacqueline Seifriedsberger. Begge ble slått av Eva Pinkelnig med 10,5 poeng. Canadieren Abigail Strate ble nest best (2,5 poeng bak).

Halvveis i storbakkerennet var Kvandal også nummer tre og hadde 1,9 poeng opp til ledende Seifriedsberger.

Lørdag var Kvandal nest best i Garmisch-Partenkirchen. Hun har vært på pallen i fire av sesongens seks første verdenscuprenn. 22-åringen står med én seier på dette nivået, og den kom i januar 2021.

Et vedvarende skademareritt fulgte de to neste årene, men i vinter er Kvandal tilbake for fullt.

Thea Minyan Bjørseth ble nest best av de norske i mandagens renn og la seg inn på 15.-plass. Hun tok seg ned til 121,5 og 117 meter.

Silje Opseth skuffet i helgen stort da hun landet langt oppe i bakken og røk ut før finaleomgangen. To dager senere tok hun seg videre og endte som nummer 18. Hun hadde svev på 121,5 og 119 meter.

16-åringen Ingvild Midtskogen landet på 100,5 meter og greide ikke å bli blant de 30 beste som fikk hoppe finaleomgangen.

Lørdagens og mandagens renn var en del av «Two Nights Tour». Det første ble vunnet av sloveneren Nika Prevc. Sammenlagt ble Kvandal til slutt nummer fire.

To ny konkurranser venter hoppkvinnene i østerrikske Villach onsdag og torsdag.