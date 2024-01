Halvor Egner Granerud utslått i første omgang i nok et hoppukerenn

Det betyr at to av to hoppukerenn denne vinteren har gått uten Granerud i 2.-omgangen. Den norske hoppstjernen landet på 128 meter i Garmisch-Partenkirchen første nyttårsdag. Dermed tapte han duellen mot polske Kamil Stoch.

– Det er litt kjipt, men jeg ganske godt fornøyd med det jeg får til. Ting svarer på en bedre måte enn det har gjort opplevelsesmessig i vinter. Men jeg hopper kort, da, sa Granerud til Viaplay etter å ha vært i aksjon i den tyske bakken.

Han har vært stabilt god i hoppuka de siste årene. Foran fjorårets seier ble han nummer fire i 2021 og tre i 2022.

Marius Lindvik viste seg igjen som Norges sterkeste kort i mandagens renn. Han hoppet 133,5 meter og er nummer ni. Det skiller 10,2 poeng opp til ledende Ryoyu Kobayashi fra Japan foran finaleomgangen.

Flere norske hoppere leverte skuffende lengder. Johann Forfang (129 meter) er nummer 25 og Daniel-André Tande (122,5) nummer 30. Kristoffer Eriksen Sundal hoppet 126 meter, tapte sin duell og ble slått ut.

Kobayashi leder bare 0,1 poeng foran østerrikeren Jan Hörl. Ytterligere 1,7 poeng bak følger Anze Lanisek fra Slovenia. Hoppukeleder og hjemmehåp Andreas Wellinger ligger på 4.-plass, og det er jevnt i teten.