Kvandal ble nummer to i kvinnenes hoppuke-åpning i Garmisch-Partenkirchen

Mosjøen-jenta dokumenterte at hun går inn i et nytt idrettsår i kjempeform.

Kvandal lå også på annenplass etter første omgang i Garmisch etter et hopp på 124,5 meter. Det gjorde hun med lavere fart enn rivalene. Landslagstrener Christian Meyer ba om at Kvandal skulle komme fra to bommer lavere fart.

Med til historien hører det også at Kvandals hopp langt fra var perfekt utført.

– Jeg tror vi kan konkludere med at det var ruskete. Jeg skal høre litt med trenerne hva de sier. Jeg er samtidig veldig fornøyd med at jeg får satt systemet nedover i svevet. Det har jeg hatt problemer med tidligere i ruskete hopp, sa Kvandal til Viaplay mellom omgangene.

I annen omgang fulgte det norske håpet opp med 132,5 meter, også det med lavere fart enn de argeste konkurrentene. Denne gangen startet hun fra tre avsatser lavere.

Det ga en meget god avslutning på 2023. Kun slovenske Nika Prevc slo Kvandal.

– Det er en voldsom kapasitet i Kvandal, sa Viaplay-ekspert Anders Jacobsen.

Gråtende Opseth

Thea Minyan Bjørseth kvalifiserte seg også for finaleomgangen i Garmisch. Hun endte til slutt på 20.-plass etter to jevne hopp på 119,5 og 118,5 meter.

Silje Opseth og Ingvild Synnøve Midtskogen var Norges to øvrige deltakere i hoppukeåpningen. For dem ble det med kun ett hopp.

For meritterte Opseth ble det en kjempeskuffelse å lande på magre 108,5 meter. Etterpå klarte hun ikke holde tilbake tårene i intervjuet med Viaplay.

– Den så jeg ikke komme. Dette var skikkelig kjedelig, rett og slett. Det rare er at jeg syntes det kjentes ut som et bedre hopp. Jeg følte jeg gjorde ting bedre, sa Opseth til kanalen med gråten i halsen.

Forsto lite

Hun hadde trøbbel med å sette ord på følelsene hun kjente på.

– Jeg skjønner ikke hva som skjer med meg. Jeg trodde jeg skulle slutte å grine, men tårene kommer. Jeg hadde håpet jeg skulle hoppe en omgang til, men sånn ble det ikke, sa Opseth.

Den mislykkede starten gjør at Opseth ikke kan gjøre seg håp om en plassering i toppen av hoppuka.

For kvinnene skal det hoppes nytt renn i Oberstdorf 1. januar.

