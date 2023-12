Ny superomgang av umulige Shiffrin – de norske slet i Lienz

Shiffrin vant torsdagens storslalåmrenn i Lienz, og dagen derpå fortsatte hun i samme spor selv om avstanden mellom portene var kortere.

Fra startnummer sju dundret kjæresten til Aleksander Aamodt Kilde ned traseen og tok ledelsen med 1,14 sekunder foran en annen amerikansk løper, Paula Moltzan.

– Hun får det til å se så enkelt ut, utbrøt NRK-kommentator Carl Andreas Wold etter oppvisningen.

Svenske Anna Swenn-Larsson fulgte på tredjeplass. Hun var slått med ytterligere 18 hundredeler av Shiffrin.

Shiffrin har for lengst tatt rekorden for flest verdenscupseirer gjennom tidene i alpint. Torsdagens storslalåmseier i Østerrike var nummer 92. Alt tyder på at hun runder den elleville milepælen 100 i løpet av sesongen.

Mina Fürst Holtmann og Thea Louise Stjernesund var de to norske jentene med tidlig startnummer i første omgang i Lienz. Holtmann kjørte ut midtveis i løypa, men Stjernesund i mål var slått med formidable 3,63 av Shiffrin.

