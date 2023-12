Influensasyk Klæbo mister Tour de Ski: – Hadde håpet i det lengste

Det opplyser Norges Skiforbund i en melding torsdag.

Klæbo har pådratt seg influensa og har ikke kunnet trene de siste dagene. Han måtte reise hjem fra høydetrening.

– Etter at jeg fikk influensa uka etter prøve-VM i Trondheim, måtte jeg reise hjem fra høyden grunnet seks dager med feber, sier langrennsstjernen.

Fortsatt er ikke kroppen så bra at han kan konkurrere.

– Johannes hadde i det lengste håpet å kunne stille på Touren, men den kommer dessverre for tidlig for han, sier landslagslege Ove Feragen i en uttalelse.

Syk igjen

Det er andre gang denne sesongen at Klæbo blir slått ut av sykdom. Han fikk korona i forkant av den nasjonale åpningen på Beitostølen og kom heller ikke til start da.

Under verdenscupåpningen i Ruka var han med, men deretter tok trønderen seg en ny pause for å spisse formen på hjemmebane i Norge. Nå har den brokete sesonginnledningen fått enda et skjær i sjøen.

Under prøve-VM i Trondheim før jul viste Klæbo samtidig kjempeform. Han vant tre av tre renn han stilte opp i. Det gjorde han til superfavoritt foran Tour de Ski.

Torsdag ble det også kjent at Simen Hegstad Krüger går glipp av den kommende touren. Han har også slitt med sykdom den siste tiden. Krüger ble nummer to bak Klæbo i fjorårets tour.

Med den norske duoen plassert på sidelinjen åpnes seierskampen opp i den etter hvert så tradisjonsrike konkurransen.

Dønnestad inn

Henrik Dønnestad tar Klæbos plass i den norske troppen til Tour de Ski. Telemarkingen har fått sitt internasjonale gjennombrudd denne sesongen. Han tok sin første pallplass i verdenscupen under prøve-VM i Trondheim.

Inn for Krüger kommer Ansgar Evensen.

Tour de Ski innledes med sprintrenn i italienske Toblach 30. desember. Deretter er det renn i Davos, før den tradisjonsrike avslutningen opp alpinbakken i Val di Fiemme 7. januar.

Den norske herretroppen til rennene i Italia og Sveits består nå av Harald Østberg Amundsen, Pål Golberg, Jan Thomas Jenssen, Matz William Jenssen, Martin Løwstrøm Nyenget, Håvard Solås Taugbøl, Didrik Tønseth, Erik Valnes, Ansgar Evensen og Henrik Dønnestad.

[ Hegstad Krüger har blitt syk – ute av Tour de Ski-troppen ]