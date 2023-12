Alpint og hopp på inntektstoppen – langrennsstjerne etterlyser mer premiepenger

De største langrennsstjernene lider ingen nød og har allerede tjent gode penger denne sesongen.

Etter ti verdenscupkonkurranser står Johannes Høsflot Klæbo med rundt 800.000 kroner i premiepenger, selv om han har stått over flere renn. På kvinnesiden har amerikanske Jessie Diggins kjørt inn 20.000 kroner mindre.

Summene blekner imidlertid sammenlignet med andre vinteridretter.

Skiskytter Johannes Thingnes Bø har samlet inn litt over én million kroner etter sesongens tolv første konkurranser, mens svenske Elvira Öberg har fått med seg i overkant av 830.000.

Shiffrin tjener mest

Alpinistene og hopperne troner øverst på inntektstoppen. Amerikanske Mikaela Shiffrin er 2,85 millioner kroner rikere etter sesonginnledningen, mens østerrikske Stefan Kraft har hoppet inn millionen.

Langrennsløper Ribom tjener mer enn noen gang og har gått inn over 600.000 kroner i år. Likevel ønsker hun mer til egen idrett.

– Jeg vil at flere kan leve av langrenn, ikke bare toppløperne. Jeg husker hvor tøft det var å få det til å gå rundt for noen år siden. Det hadde vært bra å få mer penger inn i idretten sånn at flere kan drive med den, sier hun.

– Større marked for alpint

Det er likevel lite sannsynlig at det blir innført noe form for solidaritetsmidler, ifølge FIS.

– Inntektene i de respektive disiplinene er et speilbilde av markedsverdien til hver disiplin. Det er for eksempel et mye større marked for alpint enn langrenn, og da blir prispengene automatisk større. Likevel er det ambisjoner i FIS om å øke prispengene i alle idretter, sier FIS-styremedlem Mats Årjes.