– Planen er å kjøre Tour de Ski, men vi får se. Vi tar det dag for dag, sier faren hennes, Per-Ola Andersson, til Viaplay, gjengitt av Aftonbladet.

Faren, som også er treneren hennes, forteller til kanalen at datteren har en mild infeksjon og at hun har måttet stå over trening under treningsleiren i Lavazé.

Tour de Ski starter 30. desember og varer til 7. januar. Toblach, Val di Fiemme og Davos er arrangører.

