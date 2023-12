Hun skal lede norsk langrenn

Instebø kommer fra en jobb som rådgiver i Advansia. Hun har tidligere vært sponsorsjef i Equinor, og hun har utdannet innen kommunikasjon ved Universitetet i Florida.

Nå blir hun den øverste administrative lederen for norsk langrenn.

Mange søkere

– Jeg gleder meg til å lede norsk langrenn og bli en del av et sterkt team som jobber sammen for å videreutvikle langrennssporten, sier Instebø.

– Vi hadde mange godt kvalifiserte søkere, og flere av dem ville helt sikkert kunne gjort en god jobb. Samlet sett mener vi Cathrine har egenskaper som gjør at hun er den beste til å lede organisasjonen videre der vi står i dag, sier leder av langrennskomiteen, Torbjørn Skogstad.

Instebø starter i jobben 1. mars. Bildet i norsk langrenn på topplan nå er at mennene dominerer totalt internasjonalt, mens jentene har startet sesongen under pari. Det skyldes blant annet skader og sykdom i landslaget.

VM i Trondheim

Dermed får hun blant annet ansvaret for detaljplanleggingen fram mot neste VM for langrennsløperne, mesterskapet i Trondheim som begynner i februar 2025.

Også i VM-organisasjonen er det kommet en ny kvinne inn.

Tidligere Trondheim-ordfører Rita Ottervik (Ap) blir samfunns- og myndighetskontakt for ski-VM 2025.

Tidligere i høst forlot hun politikken etter 20 år som øverste sjef i Trondheim. Nå går Ottervik løs på nye oppgaver.

En nyttig test

– Jeg gleder meg veldig til å være en del av laget sammen med alle de andre ansatte og frivillige fram mot VM i 2025, sier Ottervik i en pressemelding.

Trondheim er vertsby for VM i nordiske grener fra 26. februar til 9. mars 2025. Sist helg fikk Ottervik en forsmak på det som venter.

– Det var kjempeartig å være med på prøve-VM. Veldig stas å få servere utøverne mat og drikke og oppleve arrangementet fra innsiden sammen med alle de andre frivillige, sier hun.

I sin nye rolle har Ottervik som mål å bidra til at ski-VM engasjerer hele Trøndelag. Hovedoppgaven blir å ha tett dialog med kommuner og organisasjoner i regionen.

– Rita har et stort nettverk og gløder for skiidretten og frivilligheten. Vi er veldig fornøyde med at hun ønsker å bli en del av vår ledergruppe, sier VM-sjef Åge Skinstad.