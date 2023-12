Skipresidenten hyller Lundby etter karriereslutten: – En sterk og modig rollemodell

På en pressekonferanse på Gardermoen kunngjorde en preget Lundby at en svært innholdsrik karriere er over.

Lundby gjorde comeback forrige sesong etter lang tid med helseutfordringer. Hun ble hyllet for åpenheten rundt vektproblemer og har fått en rekke priser.

Kolbu-jenta har også vært en frontfigur for likestilling i hoppsporten og en viktig brikke i kvinnenes kamp for å få hoppe skiflygning.

Det siste gikk i oppfyllelse da hun og eliten fikk hoppe i Vikersund i mars.

– Beundringsverdig

Skipresident Tove Moe Dyrhaug mener Lundbys pågangsmot og vilje er beundringsverdig.

– Maren Lundby har vært en pioner og foregangskvinne for hoppsporten. Det er beundringsverdig hvordan Maren har stått i kampen for økt likestilling i hoppbakken. Hun har gått foran og utgjort en stor forskjell, ikke bare for seg selv – men alle andre hoppkvinner, og nå for dem som skal føre arven videre, sier Dyrhaug til NTB.

Skipresidenten snakker om Lundbys karrierestopp like etter hun hadde deltatt i begravelsen til en annen kvinnelig norsk skipioner, Ingrid Wigernæs, som gikk bort 2. desember.

Lundby ble historisk da hun som 14-åring tilbake i 2009 ble første kvinne til å hoppe i VM. Hun ble nummer 22 i normalbakkerennet i Liberec med 73,5 og 59,5 meter.

Rollemodell

Lundby stoppet på ett OL-gull, to VM-gull og tre sammenlagtseirer i verdenscupen. Dyrhaug håper fremtidshåpene i norsk hopp får bruk for Lundbys verktøykasse i årene som kommer.

– Jeg håper vi kan benytte oss av hennes kompetanse, erfaring og egenskaper i skiidretten fremover, sier Dyrhaug om Lundby og legger til:

– I tillegg er Maren Lundby en sterk og modig rollemodell. Det står det stor respekt av.

Dyrhaug avslutter med å ønske Lundby lykke til videre i neste fase av livet.

Hoppsjef Clas Brede Bråthen plasserte mandag Lundby i samme kategori som Bjørn Wirkola og Birger Ruud på toppen av norsk hopphistorie.

– Karrieren din er av de sjeldne. Du har vunnet alt som er å vinne i hoppsporten og resultatene er veldig, veldig få forunt å ha, sa Bråthen på pressekonferansen.