Gode snøutsikter for Tour de Ski

Tour de Ski blir høydepunktet for langrennsløperne i en mesterskapsfri sesong, og starten skjer i italienske Toblach 30. desember. Det skal gås totalt sju renn, og avslutningen går som vanlig opp den beryktede slalåmbakken Alpe Cermis i Val di Fiemme 7. januar.

Mellom rennene i Italia skal løperne innom sveitsiske Davos.

– Det ser positivt ut. Vi fikk den første snørapporten for Toblach i forrige uke. Det ser også bra ut for Davos, og det kommer til å gå som planlagt der. Vi venter på snørapporten for Val di Fiemme, men forholdene ser bra ut, og de kan lage kunstsnø der, sier Michal Lamplot til NTB.

Han er renndirektør for langrenn i Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS). I løpet av uken ventes de siste snørapportene å være inne.

Lamplot forteller også at de to første rennene i Touren, en sprint og en 10 kilometer klassisk, er spikret. Det er noe usikkerhet rundt distansen for den påfølgende jaktstarten 1. nyttårsdag.

– Dersom det er nok snø, kjører vi en løype på totalt 25 kilometer. Hvis ikke er det et alternativ å gå en annen trasé på seks ganger 3,3 kilometer (totalt 20 kilometer), sier Lamplot.

---

FAKTA

Dette er programmet for Tour de Ski:

30. desember: Sprint fristil i Toblach

31. desember: 10 km intervallstart klassisk i Toblach

1. januar: 20 eller 25 km jaktstart fristil i Toblach

3. januar: Sprint fristil i Davos

4. januar: 20 km jaktstart klassisk i Davos

6. januar: 15 km fellesstart klassisk i Val di Fiemme

7. januar: 10 km fellesstart fristil i Val di Fiemme.

---