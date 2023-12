Lundby bekrefter karriereslutt: – Veldig stolt

Lundby åpnet pressekonferansen på Gardermoen med å si at hennes aktive karriere er over. En preget 29-åring gikk så gjennom karrieren sin kronologisk.

– Det har vært en avgjørelse jeg har tenkt på ganske lenge. Jeg har tenkt godt gjennom det, og det er det beste for meg, sa totningen.

Lundby har ikke hoppet konkurranse denne sesongen. For en uke siden uttalte hoppsjef Clas Brede Bråthen at det var vanskelig å si noe sikkert rundt Lundbys sesong.

I sommer uttalte hun til NTB at sesongens store mål er å vinne «den store kula», men etter en trøblete innledning på sesongen har den drømmen falt i grus. Nå legger hun opp.

– Jeg var to og et halvt år da jeg hoppet på ski for første gang. Jeg fikk mine første ski som var 2,20 meter lange og som ble kutta til 1,70 for å passe meg. Om noen hadde sagt til meg da at jeg skulle stå med merittene jeg har, tror jeg at jeg ville tenkt at det var helt fantastisk, sa Lundby og la til:

– Det har egentlig vært ganske urealistisk og for godt til å være sant, så jeg er veldig takknemlig for det.

Store drømmer

Lundby gjorde comeback forrige sesong etter lang tid med helseutfordringer. Hun ble hyllet for åpenheten rundt vektproblemer og fikk en rekke priser.

– Jeg har kanskje aldri hatt de perfekte forutsetningene fra naturen sin side for å hoppe på ski, men jeg har fått det til likevel. Det er jeg veldig stolt av, sa Lundby.

Hun har også vært en frontfigur for likestilling i hoppsporten og en viktig brikke i kvinnenes kamp for å få hoppe skiflygning. Det siste gikk i oppfyllelse da hun og eliten fikk hoppe i Vikersund i mars.

– Jeg har hatt store drømmer helt siden jeg var veldig liten. Jeg drømte om å bli idrettsstjerne og at forbildene kom hjem til meg, snakket med meg og så at jeg hoppet på ski.

– Norges største skihopper

I sin comebacksesong klinket hun til med VM-sølv i storbakken i Planica i mars. I etterkant ble Kolbu-jenta hyllet av en rørt hoppsjef Clas Brede Bråthen.

Blant annet ble hun omtalt som tidenes norske skihopper.

– Hun har vunnet verdenscupen sammenlagt tre ganger, hun har OL-gull og VM-gull, og tar VM-medalje for 10. gang. Det er vanskelig å sammenligne, men tar vi med det hun har skapt i den politiske kampen og det hun har stått i med helsa si, så er hun nok Norges største skihopper gjennom tidene, sa Bråthen etter VM-suksessen.

I tillegg til sølvet var hun med det norske bronselaget i mikskonkurransen i Planica.

VM-debuterte som 14-åring

Lundby står med ett OL-gull, ti VM-medaljer og 30 verdenscupseirer. Hun har vunnet verdenscupen sammenlagt tre ganger, sist i 2019/20-sesongen.

Den siste enkeltseieren kom på Lillehammer i mars 2020.

Lundby ble historisk da hun som 14-åring tilbake i 2009 ble første kvinne til å hoppe i VM. Hun ble nummer 22 i normalbakkerennet i Liberec med 73,5 og 59,5 meter.

– Kjempesmell

Lundby vant OL-gull i normalbakken i 2018. Tre år senere ble hun første kvinne til å ta VM-gull i stor bakke, men etter det startet nedturen.

– Jeg jobbet hardt inn mot Oberstdorf og klarte for så vidt å bli verdensmester i stor bakke. Da jeg gikk tilbake til normale prosedyrer med normalt inntak av mat og drikke, fikk jeg en kjempesmell som jeg aldri hadde sett for meg at jeg skulle få. Det kostet, fortalte hun til NTB i mai i fjor.

Hun fikk i 2022 prisen som årets navn på Idrettsgallaen. To år tidligere ble hun stemt fram som årets forbilde.

I fjor fikk hun Peer Gynt-prisen, som går til en person eller en institusjon som har markert seg på en positiv måte i samfunnet, og som har gjort Norge kjent i utlandet.

Vinneren av prisen stemmes fram av stortingsrepresentantene.

Nå legger hun opp før det som skal være kvinnenes første skikkelige hoppuke rundt nyttår.