Lundby må stå over nok en verdenscuphelg: – Vanskelig å si noe sikkert

Lundby har ennå til gode å hoppe verdenscup denne sesongen. 29-åringen kjempet seg i fjor tilbake fra vektutfordringer, men har møtt på problemer i innledningen av årets sesong.

– Akkurat nå er det vanskelig å si noe som helst sikkert om noe, sier hoppsjef Clas Brede Bråthen til Dagbladet.

Bråthen sier at Lundby ikke er helt der hun ønsker å være i hoppbakken. Hoppsjefen sier imidlertid at det internt har vært et mål for Lundby å gjøre comeback i den tysk-østerrikske hoppuka rundt nyttår.

29-åringen fikk en tung sesongoppkjøring under Sommer Grand Prix i Klingenthal. Lundby fant seg ikke til rette og endte opp som nummer 30 og 33 i de to rennene.

I sommer uttalte hun til NTB at sesongens store mål er å vinne «den store kula».

– Den kommende sesongen er ambisjonen å vinne verdenscupen sammenlagt og stå igjen med det lengste hoppet i Vikersund. Det er de to tingene jeg har lyst til å få til i år, fastslo Lundby.

En tung sesongstart kan ha satt en stopper for den drømmen.