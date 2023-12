Norges skiskytterherrer forlenget stafettrekken: – Har aldri vært så lite sliten

Sturla Holm Lægreid, Tarjei Bø, Johannes Thingnes Bø og Vetle Sjåstad Christiansen fikset seieren i søndagens renn.

Tarjei Bø skaffet Norge et forsprang til Frankrike før tredje etappe, og i etterkant satte lillebror Johannes opp farten med en gang.

Thingnes Bø trøblet litt med skytingen på sin etappe og fikk Frankrike opp i ryggen, men med rask fart i sporet og en god ståendeskyting ga han Christiansen svært gode arbeidsforhold på siste etappe med 56 sekunders forsprang. En kjempekollaps måtte til for at det ikke skulle bli norsk triumf.

– Jeg har aldri vært så lite sliten etter en ankeretappe. Jeg har hatt mange gode utgangspunkt der ute, men i dag hadde jeg en veldig god følelse, sa Christiansen til TV 2.

Han måtte bytte stav tre ganger i løpet av sin etappe.

– Det hjalp meg til å fokusere skikkelig på skytebanen.

Bursdagsfeiring

Etter en strålende siste skyting snudde Christiansen seg mot skytetrener Siegfried Mazet og bukket. Mazet fylte 46 år søndag.

– Det er mye som er planlagt, men noe er på instinkt også. Det er slik Siegfried vil at vi skal skyte, på instinkt. Det er ikke hver gang jeg fyller på siste stående i situasjoner som det der, så jeg er glad for at jeg klarte det på Siegfried sin bursdag.

Frankrike ble nummer to, 28 sekunder bak, mens Tyskland tok tredjeplassen. Det skilte over minuttet opp til vinnerlaget.

Det norske laget gikk av med seieren på samtlige verdenscupstafetter sist sesong, men bommet da det sto om gullet i VM.

Tre av tre

De vant også de to siste stafettene året før, og søndag sto de øverst på pallen for niende gang på rad i verdenscupsammenheng. Det er blitt norsk suksess i 12 av de 14 siste rennene i disiplinen.

I tillegg til stafettseieren i Hochfilzen gikk Tarjei Bø til topps på sprinten, mens lillebror Johannes vant lørdagens jaktstart. Ingrid Landmark Tandrevold vant kvinnenes sprint og tok tredjeplassen på jaktstarten.

Lægreid åpnet solid og sendte storebror Bø ut med ni sekunder opp til lederlaget Frankrike. Da Tarjei vekslet med lillebror Johannes hadde han lagt Frankrike seks sekunder bak seg.

– Det var nesten en perfekt etappe, sa Tarjei Bø til TV 2.

Bomskudd

Thingnes Bø åpnet med to bomskudd på første liggende skyting, men skrudde deretter til geværet og traff på ekstraskuddene. Bomskuddene førte til at Frankrike tettet luken, men med sterk fart på runde to hadde Norge igjen et forsprang foran stående skyting.

Der leverte Thingnes Bø feilfritt og sendte Christiansen ut med 56 sekunder ned til Frankrike. Geilo-løperen gjorde ingen feil og gikk Norge inn til seier.

Neste verdenscuprunde går i sveitsiske Lenzerheide 15.-17. desember. Sesongens høydepunkt er VM i Tsjekkia i februar.