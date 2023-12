Skistad nummer to på Östersund-sprinten

Skistad var den eneste norske kvinnen i finalen. Hun tok som vanlig føringen i starten. I stigningen falt hun noen plasser, og til tross for at hun kjempet seg tilbake i tetkampen, ble Ribom for sterk.

Ribom vant også sesongens første sprint i Ruka.

Kristin Austgulen Fosnæs og Lotta Udnes Weng røk ut i semifinalen, mens Ane Appelkvist Stenseth, Maria Hartz Melling og Ingrid Gulbrandsen røk ut i kvartfinalen.

Melling fikk sitt kvartfinaleløp spolert etter at tyske Sofie Krehl falt foran henne. Melling hektet i tyskeren og gikk i bakken.

– Det var kjedelig når man først får sjansen i verdenscupen. Kjipt at det ender slik. Jeg hektet med hun tyskeren, så det var bare uflaks, sa Melling til Viaplay.

Den svenske sprintstjernen Jonna Sundling manglet i Östersund grunnet sykdom.