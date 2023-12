Preuss er verdenscupleder og har innledet sesongen meget sterkt.

Fredag popplyser imidlertid det tyske forbundet om at profilen har testet positivt på korona. Fra legehold opplyses det at Preuss er på bedringens vei, men at hun ikke er klar til å konkurrere riktig ennå.

Den tyske jenta leder verdenscupen foran franske Lou Jeanmonnot etter tre renn.

Det er sprint i Hochfilzen fredag.