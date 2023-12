Nytt kanonhopp av suverene Riiber – jakter dobbeltseier på Lillehammer

Riiber landet på 141 meter og starter langrennet 55 sekunder foran regjerende verdenscupvinner Johannes Lamparter fra Østerrike.

Sveitsiske Simon Ammann har bakkerekorden i storbakken med 146 meter. Den ble satt i 2009.

– Jeg trengte prøveomgangen for å våkne litt. Jeg måtte endre noen tekniske ting etter prøveomgangen, og jeg er fornøyd. Jeg har nesten ett minutt på en god langrennsløper, så jeg skal bare gjøre mitt beste, sa Riiber til arrangøren.

Jørgen Graabak og Jens Lurås Oftebro har om lag 1.55 minutter opp til Riiber.

Lørdag hadde Riiber nesten ett minutt ned til konkurrentene etter hoppdelen. Den fordelen ga han ikke fra seg og tok sin 60. verdenscuptriumf.

Riiber fikk skulderen ut av ledd i den provisoriske omgangen i Ruka torsdag i forrige uke. Det har ikke stoppet ham fra å fortsette å levere på et svært høyt nivå.

Andreas Ottesen leverte et solid hopp på 124,5 meter i sin verdenscupdebut søndag, men 20-åringen ble i etterkant diskvalifisert for å ha for stor dress.

Norge tapetserte pallen i både herre- og kvinneklassen lørdag. Riiber vant foran Lurås Oftebro og Graabak, mens Gyda Westvold Hansen, Ida Marie Hagen og Mari Leinan Lund sørget for norsk jubel i kvinnerennet.

Langrennet over ti kilometer starter klokken 11.30. Kvinnene var ikke i aksjon søndag.

Neste verdenscuprunde er i østerrikske Ramsau om to uker. Mellom der skal det gjennomføres kontinentalcuprenn, også det på Lillehammer.