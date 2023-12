Ingrid Wigernæs er død: Skipioneren som forandret kvinnelangrenn

Kanskje var hun den fremste pioneren av dem alle med tanke på framveksten av norsk kvinnelangrenn. Lørdag døde hun, 95 år gammel.

Eva Kolstad, Norges første likestillingsombud og kvinnelige partileder for Venstre, kalte Wigernæs for deres fremste ambassadør.

Wigernæs har uttalt i intervjuer i etterkant at hun har forstått hvorfor hun ble assosiert med kvinnesaken, men at hun ikke skjønte hvorfor i samtiden.

– Kvinnekampen var ikke min kamp den gangen med de metodene de brukte. Jeg kom fra ei bygd hvor det var kvinnfolkarbeid og mannfolkarbeid, men ellers ingen forskjell på kjønnene. Vi respekterte hverandre uansett kjønn, yrke eller om vi trodde på Gud eller ikke, sa Wigernæs i et intervju med Vårt Land i 2014.

Som så mange andre av langrennsløperne som var aktive på 1950- og 1960-tallet vokste hun opp på gård og var vant til gårdslivet.

Til Oslo

Wigernæs tok sine første langrennsseirer i skjørt, men 2. verdenskrig gjorde at hun kom seint i gang med skikarrieren. Etter hvert flyttet hun til Oslo der hun tok handelsskole og begynte å arbeide på kontor.

Hun deltok i sitt først VM i 1958, og i starten vanket det mye kritikk. Resultatene uteble, og det ble stilt spørsmål om langrenn var en passende kvinneidrett. Gradvis snudde stemningen. Blant annet fikk de første norske skijentene god hjelp av den mannlige ski- og friidrettsutøveren Martin Stokken tidlig på 1960-tallet. Han hjalp dem blant annet med å organisere treningsarbeidet.

I 1965 og 1966 var Wigernæs både løper og trener for landslaget for kvinner. Hun la opp som aktiv i 1966, men fortsatte som trener fram til 1969. Hun var trener for damene som tok gull på OL-stafetten i Grenoble i 1968.

Opphavet til uttrykket «Jentut'n» ble brukt av Wigernæs da hun omtalte lagvenninnene på stafettlaget i VM i Oslo i 1966. «Jentut'n» ble et begrep, brukt som «kjælenavn» på norske stafett- og skijenter i mange år etterpå.

Startkvinne

Wigernæs var startkvinne under VM-stafetten i 1966. Ankerkvinnen Berit Mørdre Lammedal slo Sveriges Toini Gustafsson i spurten. To år senere var Wigernæs trener for de tre norske jentene som tok stafettgullet under OL i Grenoble i 1968.

OL-gullet ble en milepæl, men det skulle gå ytterligere 10 år før langrenn for kvinner slo skikkelig igjennom og ble fullt ut akseptert på linje med menn i Norge. I begynnelsene ble kvinnene hetset og latterliggjort.

Svette og slit ble sett på som ikke bare upassende, men direkte skadelig for kvinnene.

«Det var rent vondt å se hvordan jentene kom inn gjennomsvette», kan en lese i Thor Gotaas' bok «Først i løypa».

Innsatsen som Ingrid Wigernæs la ned, bidro til å endre denne holdningen.

Ingrid Wigernæs ga også ut LP-plate og bok og etterlater seg datteren Ine. Sistnevnte var også en god skiløper.

---

Dette var langrennsløperen Ingrid Wigernæs:

* Navn: Ingrid Wigernæs

* Født: 22. februar 1928

* Død: 2. desember 2023, 95 år gammel

* Meritter: VM-sølv 3 x 5 kilometer stafett 1966, fem NM-gull individuelt (10 km 1960, 1961, 1966, 5 km 1964 og 1965 og to i stafett (1965 og 1966).

* Deltok OL 1956 med 27.-plass på 10 km, og OL 1964 med 12.-plass på 10 km og 15.-plass på 5 km.

---