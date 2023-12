Tarjei Bø toer i Östersund – Sørum med sensasjonell tredjeplass

25-åringen Vebjørn Sørum fra Lunner på Hadeland kom nemlig bakfra i superfart og gjorde sitt desidert beste løp i verdenscupen noen gang. Han endte 1,1 sekund bak Bø, men sikret den siste plassen på seierspallen.

Ut fra siste skyting lå Sørum på 4.-plass, 12,9 sekunder bak treer Sebastian Samuelsson, og en rå avslutning avgjorde for mannen som hadde 23.-plass som beste verdenscupresultat før lørdagens renn.

Både Bø og Sørum leverte feilfri skyting i Östersund, og førstnevnte var lenge med i seierskampen. Tyskeren Philipp Nawrath viste seg imidlertid hakket for sterk, og han henviste Bø til 2.-plassen med 18,7 sekunders margin.

Skuffet

Dermed står Tyskland med to seirer av to mulige i herreskiskytternes individuelle renn i vinter. Den store favoritten foran sprinten, Johannes Thingnes Bø, skjøt seg bort på standplass og havnet et godt stykke ned på resultatlistene.

Det er sjelden kost for mannen som har vært verdens beste skiskytter de siste årene. Forrige gang en verdenscupsprint ble vunnet av noen andre enn Thingnes Bø, var i januar 2022. Siden det hadde han vunnet ni strake sprinter, OL og VM inkludert.

– Man er ikke bedre enn det man viser på resultatlista. Det er ingenting å skylde på. Det var for dårlig i løypa og på standplass. Det ene ødelegger fort for det andre, så det blir en litt ond sirkel, sa Thingnes Bø til NRK før han la til at han gir seg selv strykkarakter for løpet.

– Jeg er et stykke bak fjoråret, konkluderte han.

God laginnsats

Samuelsson gikk fort på hjemmebane og så lenge ut som en klar seierskandidat. To bomskudd på stående skyting gjorde imidlertid at han endte bak Bø og Sørum.

Johannes Dale-Skjevdal er foreløpig nummer fem, mens Endre Strømsheim holder 6.-plassen idet 75 løpere er kommet i mål.

Vetle Sjåstad Christiansen styrer mot 9.-plass, mens Thingnes Bø er nummer 18 og Sturla Holm Lægreid nummer 20 i skrivende stund.

