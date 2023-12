Henrik Dønnestad knuste Johannes Høsflot Klæbo i norgescupen på Gålå

Klæbo vant sprintrennet på Gålå fredag, og mange forventet at trønderen skulle fortsette i samme stil lørdag. Slik ble det imidlertid ikke.

Henrik Dønnestad gikk nemlig et pangløp og ledet hele veien. I mål slo han Klæbo med 14,1 sekunder.

27-åringen fra Gulset gikk inn til to sjetteplasser under den nasjonale åpningen på Beitostølen for to uker siden. Lørdag løftet han seg enda et hakk.

Før lørdagens distanselangrenn på Gålå var det kommunisert ut at vinneren ville få plass i troppen til prøve-VM i Trondheim om to uker. Dit skal nå Dønnestad.

Verdens kanskje beste skiløper klarte dermed ikke hamle opp med telemarkingen. Klæbo innledet sesongen i finske Ruka sist helg, men fikk ikke de svarene han ønsket seg der. Derfor besluttet han å droppe helgens verdenscuprenn i svenske Gällivare.

I stedet ble planen å gå norgescup på Gålå. Nå sikter han seg inn mot verdenscuprenn i svenske Östersund neste helg.

Lørdag ble det annenplass.

– Det føltes helt OK. Jeg føler at det er på distanse jeg mangler mest, sa Klæbo på VGs sending fra rennet.

Emil Iversen var fornøyd med sin annenplass i rennet.

– Et bra løp, men litt dødt i starten. Jeg kom meg utover i løpet, og det var godt å ta med meg en fin avslutning, sa Iversen.

