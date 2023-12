Utforrennet i Beaver Creek avlyst – stoppet av snøfall

Snøvær natt til fredag ga arrangøren store utfordring med preparering av løypa. Rennstart ble først utsatt fra 18.45 til 21.00 norsk tid, men et nytt jurymøte konkluderte med at det ikke ville la seg gjøre å gjennomføre rennet under forsvarlige forhold.

Om rennet var blitt forsøkt gjennomført, ville det blitt fra reservestarten et stykke fra toppen.

Aleksander Aamodt Kilde, Adrian Smiseth Sejersted og Markus Fossland skulle være norske deltakere i sesongens første utforrenn.

Det er berammet et nytt utforrenn lørdag, og super-G søndag.

