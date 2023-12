Nossum luftet sensasjonelt verdenscupcomeback med Northug

Nossum røper til VG at han sjekket mulighetene for å få Northug på startstreken i Gällivare. Norge stiller der med en tropp på sju mann, men trenger åtte for å stille to lag til søndagens herrestafett.

– Jeg sendte litt på tull og delvis på alvor en melding til Petter (Northug) for å høre om han skulle hit. Jeg tenkte at hvis han er her, så kunne jeg jo hive ham inn på det stafettlaget. Men så er han på jobb for TV 2, sier Nossum til avisen.

Han understreker at forespørselen kom i fullt alvor. Northug kunne ikke fordi han er opptatt med forberedelser til neste ukes skiskytterrenn i Hochfilzen.

– Det er kanskje bra for ham at han er der, så slipper han å ødelegge seg oppi her, sier Nossum.