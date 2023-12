Knotten og Arnekleiv med karrierebeste – begge på pallen i Östersund

Med kun én bom og høy fart luktet Knotten en stund på seieren, men Lou Jeanmonnot stoppet tidstapet mot slutten og holdt unna. Den franske sensasjonen vant med 8,5 sekunders margin.

Knotten hadde to 3.-plasser i sprint som bestenotering i verdenscupen

– Jeg hadde ikke trodd at man kunne være på pallen med én bom, sa Vingrom-jenta til NRK og fortsatte:

– Jeg vet ikke hva som skjer, men jeg føler meg bedre og bedre i løypa om dagen.

Arnekleiv kunne smile over en enda større framgang. Hun hadde 12.-plass som toppresultat på øverste nivå, og fredag gikk hun overraskende inn til den siste pallplassen. Hun var 17,6 sekunder bak Jeanmonnot.

– Dette har ikke gått opp for meg enda. Jeg visste ikke engang at jeg lå an til topp tre, sa hun etter rennet.

Superski

Først etter at Arnekleiv hadde fått igjen varmen og kommet ut av skiftebua, fikk hun beskjed om hva hun lå an til.

Norge hadde fire løpere inne blant de sju beste. Det var bedre enn man kunne håpe på for et lag som ikke lenger har profiler som Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff.

– Helt enormt. Det skal sies at Norge har hatt veldig gode ski, men prestasjonene på standplass og i løypa har vært av ypperste kvalitet, sa NRKs skiskytterekspert Ola Lunde.

– Helt vilt

Av de norske var det størst forhåpninger til Ingrid Landmark Tandrevold. Fossum-løperen har 15 ganger vært på verdenscuppallen, men en ny glapp med to bom på siste skyting. Hun endte på 6.-plass og var 23,9 sekunder bak vinnertiden.

– Det er helt vilt, jeg har ikke opplevd maken. Jeg er veldig fornøyd med mye, men også litt arg på min stående skyting. Hvis jeg går et helt middels skirenn og er godt inne i topp ti før en jaktstart, skal jeg ikke være misfornøyd med det, sa Tandrevold til NRK.

Marthe Kråkstad Johansens renn holdt til 7.-plass.

Jeanmonnot tok sin første verdenscupseier på en dag resten av det franske laget skuffet. Sverige sviktet helt på hjemmebane og hadde kun Mona Brorsson inne blant de ti beste.

Tidligere i uken gikk det norske kvinnelaget inn til stafettseier i Östersund. Søndag står jaktstart på programmet før verdenscupen flytter seg til Hochfilzen i Østerrike.