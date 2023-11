Klæbo er påmeldt til norgescupen på Gålå – går sprint og 10 kilometer klassisk

– Johannes er påmeldt til fredagens sprint i fri teknikk og på lørdagens 10 kilometer klassisk, sier Eirik Husby i Norges Skiforbund til NTB.

– Det er meldt kaldt, og hva som skjer om det ender slik er usikkert. Han håper at det ikke blir så kaldt, sier Husby.

Kuldegrensen for renn i norgescupen er minus 18 grader for renn opp til 30 kilometer. Blir det kaldere på løypas kaldeste punkt, blir rennene avlyst.

Klæbo ble nummer tre i den klassiske sprinten i verdenscupen i Ruka sist helg. På distanserennene fikk han det ikke til å klaffe. Det ble 14.-plass på 10-kilometeren i klassisk og 21.-plass på 20-kilometeren i fri teknikk.

Han varslet allerede da at han ikke ønsket å stille i verdenscupen i Gällivare i helgen, men at rennene på Gålå kunne være et alternativ. Han trenger renn for å få kroppen i gang igjen.

Klæbo ble covidsyk i starten av november, og derfor kan det ta litt tid før han finner toppformen denne sesongen.