Sprengkulde truer langrenn og kombinert kommende helg – slik er grensene

På Gålå venter en stor norgescuphelg i langrenn med sprint fredag, 10 kilometer klassisk lørdag og 20 kilometer fri teknikk søndag.

Noen mil lenger øst er det verdenscuphelg i kombinert og hopp i Lillehammer, mens det skal gås verdenscup i langrenn i Gällivare.

Kulderegelverket for renn i norgescupen og renn i verdenscupen er ikke likt.

– I Norge har vi særnorske regler som gjelder for norgescuprenn. Det kan ikke være kaldere enn minus 18 for seniorer og juniorer. For renn over 30 kilometer kan det ikke være kaldere enn minus 15 grader, sier arrangementsansvarlig i Norges Skiforbund, Terje Lund, til NTB.

I langrennsverdenscupen i Gällivare og kombinertverdenscupen på Lillehammer er det annerledes.

– Der er kuldegrensen minus 20 på det kaldeste punktet. Det samme gjelder for verdenscupen i langrenn i Trondheim senere vinter. Hvis vi teoretisk tenker oss at det blir minus 19 på det kaldeste punktet der, så kan det arrangeres skirenn der, mens det ikke kan det med samme temperatur på Gålå til helgen, sier Lund.

Enn så lenge viser prognosene fra værmeldingingstjenesten Yr at det ikke vil bli så kaldt at det ligger an til avlysninger eller utsettelser verken på Gålå eller Lillehammer. Men det kan bli helt i grenseland.

Det samme gjelder for verdenscupen i langrenn i svenske Gällivare.

– Vi er ikke veldig bekymret for at vi ikke skal klare å få gjennomført våre arrangement, sier Terje Lund.