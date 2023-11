Koronautbrudd i den svenske langrennsleiren – Frida Karlsson og to andre stjerner syke

Det opplyser Det svenske skiforbundet tirsdag.

– Vi er i en situasjon hvor flere i troppen har testet positivt for covid-19 etter verdenscuprennene i Ruka. Situasjonen er selvsagt uheldig, og vi iverksetter for tiden flere tiltak for å minimere videre smittespredning da mange aktive allerede er på plass i Gällivare, sier landslagslege Rickard Noberius.

Han sier at løperne må ha god hygiene, og at måltider skal inntas på de respektives rom.

Jonna Sundling stiller ikke i Gällivare, men Frida Karlsson er aktuell fpr å starte i lørdagens distanseløp. Hun har foreløpig ikke symptomer.

– Frida Karlsson har blitt isolert, og vi fortsetter å følge utviklingen rundt mulige infeksjonssymptomer. Vi ser om det kommer negative tester i løpet av uken, før vi tar en endelig avgjørelse om konkurransestart, sier Noberius.

Jonna Sundling bekrefter sykdomssituasjonen sin på Instagram.

«Det blir dessverre ingen konkurranser i Gällivare for meg», skriver hun.

I forbindelse med åpningsrennene i Ruka sist helg testet også William Poromaa positivt for covid.

I den norske leiren har en håndfull løpere vært koronasyke i sesonginnledningen. Johannes Høsflot Klæbo er blant dem.

Jonna Sundling er regjerende OL- og verdensmester i sprint.