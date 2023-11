Kombinert: Sju kvinner og elleve menn skal i aksjon i Lillehammer

Jarl Magnus Riiber vant to av rennene i Ruka og tok annenplassen bak Jens Lurås Oftebro i den nye kompaktøvelsen. Jørgen Graabak tok to tredjeplasser.

Nå skal Gyda Westvold Hansen og kvinnene forsøke å få en like god åpning på sin verdenscupsesong på hjemmebane på Lillehammer.

– Vi var verdens beste kvinnenasjon i fjor. Jeg er helt sikker på at Gyda Westvold Hansen og Ida Marie Hagen vil vise at de er best i verden. Det blir også spennende å se om Marte og Mari Leinan Lund kan være med å kjempe om pallplasser denne sesongen. I tillegg håper vi at landslagshospitantene Ingrid Låte, Hanna Midtsundstad og Mille Marie Hagen har tatt steg og viser ytterligere framgang, sier kombinertsjef Ivar Stuan.

Disse norske utøverne skal konkurrere i Lillehammer:

Kvinner: Ida Marie Hagen (Haslum), Mille Marie Hagen (Haslum), Gyda Westvold Hansen (Nansen), Mari Leinan Lund (Tolga), Marte Leinan Lund (Tolga), Hanna Midtsundstad (Våler), Ingrid Låte (Strandbygda).

Menn: Espen Andersen (Lommedalen), Espen Bjørnstad (Byaasen), Kasper Moen Flatla (Jardar), Jørgen Graabak (Byåsen), Jens Lurås Oftebro (Jardar), Emil Ottesen (Gausdal), Jarl Magnus Riiber (Heming), Andreas Skoglund (Molde og omegn), Marius Solvik (Haslum), Simen Tiller (Moelven), Sebastian Østvold (Lensbygda).

Slik er programmet i Lillehammer:

Fredag 1/12: Kvinner (HS98/5 km), lørdag 2/12: Kvinner (HS98/5 km), menn (HS98/10 km), søndag 3/12: Menn (HS140/10 km).