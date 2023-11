Fossesholm vil opp av gropen: – Kan holde på med dette i 10-12 år til

Sist uke møtte hun pressen i Holmenkollen. Der forklarte hun hvorfor konkurranseplanene er satt midlertidig på vent.

Hun sto over den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen og blir neppe å se i verdenscupen før jul.

– Jeg vet hva jeg kan, men må gi meg selv litt tid. Jeg må være trygg på at det varer, og at jeg kan komme tilbake å gå skirenn og føle at jeg kan holde på med dette en 10-12 år til. Jeg må bare være litt smart. Hvis jeg ikke koser meg med det jeg driver med, kan jeg like gjerne drive med noe annet, sa Fossesholm til NTB.

22-åringen kom inn i landslaget som 18-åring, men i de to siste sesongene er det lite som har fungert for henne. Til tross for noen gode enkeltrenn, har hun trøblet mye. I høst ble hun så sliten og nedstemt at hun satte på bremsen. Sesongåpningen på Beitostølen gikk uten henne.

Tenkt tanken

Hun sier at hun har vært inne på tanken om å legge opp.

– Jeg har drøftet mange ganger med meg selv om det er riktig av meg å fortsette med langrenn eller om jeg bør slutte, men jeg har kommet til samme konklusjon hver gang at det vil jeg absolutt ikke. Jeg ville ha angret så fælt om jeg hadde gitt meg, forteller 22-åringen fra Vestfossen.

Hun sier at gleden ved å drive med langrenn sitter i ryggmargen.

– Jeg må bare la det gå litt tid. Dette er egentlig det beste jeg vet. Jeg tenker ikke på at det er det samme som jobb. Min jobb og hobby er det samme. Jeg må bare finne tilbake den hobbybiten. Jeg driver med ski fordi det er det morsomste jeg vet, og jeg skal utnytte den tiden som er igjen av idrettskarrieren.

Tilbake

– Er det slik at du bare kommer tilbake om du er i stand til å tilhøre verdenstoppen fra første stavtak?

– Jeg har trent jeg, og det er ikke farlig å gå dårlige skirenn. Men om jeg etter nyttår en gang kommer tilbake og går et dårlig skirenn, så graver jeg meg ikke ned av den grunn. Det vil være et steg på veien, sier hun.

Fossesholm sier at hun hele tiden må jobbe med seg selv for å bli kvitt nedstemtheten.

– Selv om jeg akkurat nå ikke lykkes kjempebra på ski, så er jeg mer enn bare en skiløper. Det er det viktig å minne seg selv på hele tiden. Hvis ikke blir livet stusslig.









