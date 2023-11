Klæbo dropper verdenscuprennet i Gällivare: – Må komme meg hjem og trene

Klæbo gikk søndag inn til 21.-plass på 20-kilometeren i Ruka, og i etterkant opplyste trønderen til TV 2 og Viaplay at han står over Gällivare-konkurransen lørdag.

– Takk gud for at det er ferdig. Nå er det bare å komme meg hjem og trene, sa Klæbo til Viaplay.

Klæbo ble spurtslått og nummer tre på sprinten fredag. På 10 kilometer klassisk endte han på 14.-plass.

9. og 10. desember venter sprint og 10-kilometer fristil i Östersund. Der håper trønderen å være på plass. I midten av desember er det verdenscuprenn på hjemmebane i Trondheim. Det vil fungere som et prøve-VM for 2025.

Klæbo var koronasyk tidligere i november og sto dermed over Beitostølen-åpningen.

– Det var tungt. Jeg kjente at det ikke var noe sprut i det hele tatt. Det kommer nok to uker for tidlig, men jeg kjenner at jeg trenger disse skirennene, så det er bare å pushe gjennom, sa Klæbo til Viaplay tidligere denne helgen

[ Jenssen spurtet til sensasjonsseier på 20-kilometeren i Ruka: – Målløs ]