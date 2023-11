Flertall av spurte langrennsutøvere tror på fluorjuks

Verdenscupen åpner i finske Ruka med sprint fredag.

I forkant av sesongen sendte Aftonbladet ut et spørreskjema til alle nasjonene som deltar i verdenscupen. 41 utøvere fra 17 land svarte. Aftonbladet spurte blant annet om de tror at noen av konkurrentene kommer til å jukse og bruke fluorsmurning under skiene i verdenscupen denne sesongen.

Nesten 66 prosent svarte ja på spørsmålet.

Fluorforbudet i skisporten har vært varslet lenge, men det er først denne sesongen at testene anses å være så gode at et forbud kan håndheves effektivt.

Mange utøvere er fortsatt urolige for at testene ikke gir riktig resultat. Alpinkjører Ragnhild Mowinckel opplevde marerittet i verdenscupåpningen i Sölden i oktober da hun fikk startnekt etter at testen viste for høye fluorverdier under skiene hennes.