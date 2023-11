Jarl Magnus Riiber med skulderskade – verdenscupåpningen i fare

Skulderen smatt ut av ledd da han landet på 145 meter i storbakken i Ruka.

– Jeg er deppa, selvfølgelig. Jeg har ofret en del for å komme meg i form den siste måneden. Det å snuble på målstreken føles tungt. Akkurat dette er det verste scenarioet for meg, verre enn det som skjedde i OL da jeg fikk korona, sa Riiber til TV 2, som er på plass på det finske skistedet i nordøstre del av Finland.

Elsker å gå

– Jeg elsker å gå skirenn og synes det er så gøy å gå verdenscup. At det skjer på den måten det skjer, hvor jeg tar et nedslag og faller, gjør at man ikke blir veldig offensiv, sa Riiber

Han fikk 2 x 18,5 og 19 som tellende av dommerne, så fallet han snakker om skjedde tydeligvis etter fallgrensen.

– Det er fortsatt litt vanskelig å si om helgen ryker for ham. En avgjørelse blir tatt i samråd med legen, trolig i morgen tidlig, sa trener Stig Morten Fredheim til NTB.

Lyst til å prøve

– Vi jobber med det nå og prøver å se en mulighet for å få meg til start. Så får vi ta det litt dag for dag. Jeg får se hvordan jeg kjenner meg i morgen. Jeg har lyst til å prøve, sier 31-åringen selv.

Riiber var med sitt hopp både lengst og best, men han har slitt med skulderen en stund. Det er smertefullt når den går ut av ledd. Nå fikk han skulderen på plass ved egen hjelp.

Hvis omgangen må brukes i helgens verdenscupåpning, vil resultatet hans gi 20 sekunders forsprang til østerrikeren Johannes Lamparter, som hoppet 142,5 meter.

Riiber var også lengst i den siste treningen med 144 meter. Provisorisk omgang tas i bruk hvis noen av hoppkonkurransene må avlyses.

I en klasse for seg

Riiber og Lamparter var i en klasse for seg og hoppet med to avsatser lavere fart enn treeren, østerrikske Thomas Rettenegger. Med 140,5 meter var han 24,3 poeng bak nordmannen, som tilsvarer 1.37 minutter i sporet.

Jørgen Graabak gjorde også sine saker bra og ble nummer seks med 137 meter.

Øvrige norske: 8) Espen Bjørnstad, 17) Simen Tiller, 19) Jens Lurås Oftebro, 38) Espen Andersen, 45) Andreas Skoglund.

Verdenscupsesongen innledes fredag med den nye kompaktøvelsen hvor man i langrennet over 7,5 km går ut med fastsatte avstander etter plasseringen i hopprennet. Det er ordinært renn lørdag og fellesstart søndag.

