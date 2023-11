Røthe mister verdenscupåpningen – Jan Thomas Jenssen kommer inn

Det opplyser Norges Skiforbund i en melding tirsdag. Røthe var tatt ut til å gå 20 kilometer fri teknikk i Finland.

Jan Thomas Jenssen erstatter Røthe i troppen. Jenssen ble nummer tre på 10 kilometer skøyting på Beitostølen i helgen.

Røthe ble smittet av korona før den finske langrennsåpningen i Muonio for litt over en uke siden. Det førte til at han mistet Beitostølen-konkurransene.

Didrik Tønseth og Håvard Solås Taugbøl ble også smittet samtidig som Røthe, men de er klarerte foran verdenscupstarten i Ruka.

Det skal i tillegg gås sprint og 10 kilometer klassisk.

Det norske landslaget har slitt stort med sykdom i sesonginnledningen. Mange av de største profilene uteble på Beitostølen, men en del er friskmeldt. I tillegg til Røthe er det klart at regjerende sammenlagtvinner Tiril Udnes Weng ikke blir å se i Ruka.

Neste verdenscupsjanse for Røthe blir i svenske Gällivare 2. og 3. desember. Da skal det konkurreres i 10 kilometer intervallstart i fri teknikk og stafett.

[ Klæbo friskmeldt og klarert for verdenscupstart i Ruka – får med seg Iversen ]