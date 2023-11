McGrath har ikke gitt opp barndomsdrømmen tross VM-krasjen: – Digger fortsatt å kjøre fart

Før i tiden var det vanlig at alpinistene kjørte alle disiplinene i verdenscupen. Både Kjetil André Aamodt og Lasse Kjus har pallplasser i alle de fem tradisjonelle disiplinene: slalåm, storslalåm, super-G, utfor og kombinert.

Det er det imidlertid ingen som engang prøver på nå – utenom McGrath, som allerede har sikret seg pallplass i tre disipliner.

Unggutten har riktignok bare kjørt 1,5 super-G-renn og én treningsomgang med utfor på det øverste nivået. Super-G-debuten i Beaver Creek endte i full jubel og 5.-plass, mens oppfølgingsrenner i VM ble full fiasko da han krasjet stygt og pådro seg en strekkskade i venstre kne, som holdt han ute resten av sesongen.

Nå er 23-åringen tilbake og utelukker på ingen måte at han stiller i flere fartsrenn denne vinteren.

– Det blir ikke noe før jul, så jeg får ikke noen USA-tur i år. Men vi får se senere i sesongen. Jeg digger fortsatt å kjøre fart, og tror det egentlig bare var litt tilfeldigheter at jeg falt i VM, sier McGrath til NTB.

Fristes av Kvitfjell

Bærumsgutten forteller at kneet føles veldig bra etter VM-krasjen, men at han må begrense belastningen, noe som kan gå utover fartstreningen.

– Men vi får se. Jeg sa for et par år siden at jeg skulle være fulltids fartskjører i 2028, og nå er det bare fem år til. Vi får se. Jeg vet jo nivået mitt, og det var gøy å få vist det i verdenscupen forrige sesong, sier supertalentet.

– Hvilket fartsrenn frister mest?

– Vi har jo renn på Kvitfjell i år. Jeg har vært der siden jeg var ti år gammel, så jeg kan kjøre den løypa i blinde, spøker McGrath.

Herrens verdenscuprenn i Kvitfjell ble tatt ut av kalenderen forrige sesong, men er tilbake i år med både utfor- og super-G-renn 17. og 18. februar.

[ Kristoffersen-tirade etter at demonstranter avbrøt slalåmrenn: – Jævla idioter ]

Begrenser risikoen

23-åringen er tydelig på at han ikke har blitt redd etter fjorårets fall, men at han har blitt mer bevisst på risiko.

– Hvis jeg kjenner at jeg er sliten på trening, så tar jeg kanskje en eller to turer mindre enn hva jeg ville gjort før. Men i renn er det ingen forskjell, for det er det verdt å ta risiko, forteller han.

McGrath har vært borte fra alpinsirkuset siden fallet i under alpint-VM i Frankrike i 9. februar, før han fikk gjort comeback i østerrikske Gurgl på lørdag. Det endte med at han kjørte ut.

[ McGrath gjør comeback: – Føler meg mye tryggere ]