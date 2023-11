Tildheim Andersen til topps: - Sterk søknad til Ruka

23-åringen klokket inn til tiden 21.35,9 og vant med 6,6 sekunder ned til franske Hugo Lapalus. Jan Thomas Jenssen ble treer.

– Det var utrolig gøy. Det var hardt, men deilig å få det til, sa Tildheim Andersen til NRK etter målgang.

Allerede neste helg starter verdenscupen i finske Ruka.

– Det var en meget solid søknad som jeg skal ta med meg videre, sa landslagstrener Eirik Myhr Nossum til NRK.

– Uten at jeg skal ta ut noe tropp nå, så tipper jeg at han er aktuell for noen skøyterenn etter hvert, fortsatte han.

Viktig seier

Verdenscupen starter med klassisk sprint i finske Ruka førstkommende fredag. Eliten skal også gå 10 kilometer klassisk og 20 kilometer fellesstart i løpet av helgen.

– Den (seieren) er viktig i forhold til at det kanskje kan bli noen sjanser ute i verdenscupen i år, sa Andersen.

Rustad-løperen tok sin første verdenscupseier på Lillehammer i fjor og fikk noen sjanser utover i sesongen. Det holdt likevel ikke til å få landslagsplass denne sesongen.

- Han må gå i verdenscupstarten, konkluderte Therese Johaug.

Flere forfall

Simen Hegstad Krüger ble akkurat skjøvet ut av pallen på slutten og endte på 4.-plass med 9,3 sekunder opp til seierherren.

Lørdag vant Erik Valnes 10 kilometer klassisk på Beitostølen.

Johannes Høsflot Klæbo, Didrik Tønseth, Sjur Røthe og Håvard Solås Taugbøl fikk påvist koronasmitte i forkant av årets Beito-renn og deltok dermed ikke.