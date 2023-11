Heidi Wengs første seier på Beitostølen: - Stas!

Det ble en sekundstrid mellom Weng og Astrid Øyre Slind , men førstnevnte knep seg foran.

– I dag var målet egentlig å holde igjen så mye som mulig. Jeg har stresset nok tidligere. Det er litt godt at man får gode svar. Det er stas å vinne her. Da kan jeg senke skuldrene inn mot neste helg, sa seierskvinnen til NRK etter løpet.

Weng har aldri tidligere vunnet på Beitostølen. Hun likte at det var nesten minus 15 grader fordi hun liker seg i streng kulde.

– Det er en løype jeg synes det er vanskelig å gå. Jeg har gjerne mer klær på meg enn de andre. Jeg tror jeg traff med å gå i ro. Fra juli til oktober har kroppen fungert godt, så denne vinteren skal jeg trene godt så jeg er i slag før neste sesong, fortsatte Weng.

Liker kulda

Før rennet var det knyttet stor spenning til Weng, som i lang tid har slitt med hodesmerter.

– Jeg er litt spent på dagsformen. Målet er at jeg for en gangs skyld skal gå fort på Beitostølen, sa en kald Weng til NRK like før start.

Øyre Slind la inn en solid søknad til å gå verdenscupåpningen i Ruka neste helg.

– Det Astrid leverer i dag er imponerende, sa NRK-ekspert Therese Johaug om Slinds prestasjon.

Kulde og tunge fravær

I morgentimene lørdag krøp gradestokken ned mot kuldegrensen, men en halvtime før rennstart opplyste juryen at temperaturen marginalt var høy nok til at konkurransen kunne gjennomføres.

Flere av stjernene på det norske kvinnelandslaget i langrenn mangler på Beitostølen denne helgen. Ingvild Flugstad Østberg har ikke innfridd kravene i den obligatoriske helseattesten, og 33-åringen har dermed startnekt.

Helene Marie Fossesholm har bestemt seg for å ta en pause fra konkurranser, mens både Tiril Udnes Weng og Anne Kjersti Kalvå har sykdomsrelatert trøbbel.

Fredag ble det gått sprint på Beitostølen. Kristine Stavås Skistad vant, mens Ingrid Andrea Gulbrandsen overrasket alle med en imponerende 2.-plass

