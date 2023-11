Erik Valnes kruttsterk på Beitostølen – andre strake seier under sesongåpningen

Iversen står utenfor landslaget denne sesongen, men trønderen åpnet sterkt og plasserte seg helt i tetsjiktet på åpningspunktet. Iversen kjempet en innbitt sekundstrid med Valnes, som gikk i mål til en solid ledelse.

Til slutt var Valnes sterkest med 18 sekunder.

32 år gamle Iversen kniver om en plass til verdenscupåpningen i Finland neste uke.

– Han vet at det er i dag det gjelder, og han vet at han må gå fort denne helgen for å komme seg til Ruka, sa NRK-ekspert Therese Johaug om Emil Iversen før rennstart.

Johannes Høsflot Klæbo, Didrik Tønseth og Sjur Røthe mangler alle på Beitostølen denne helgen.

I morgentimene lørdag krøp gradestokken ned mot kuldegrensen, men en halvtime før rennstart opplyste juryen at temperaturen marginalt var høy nok til at konkurransen kunne gjennomføres.

Erik Valnes knep til seg seieren på fredagens sprint foran Ansgar Evensen og Even Northug

[ Heidi Wengs første seier på Beitostølen: - Stas! ]