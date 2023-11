Stavås Skistad følger sin helt egen plan

Hun var verdens beste langrennssprinter etter VM sist vinter da hun vant alle de fire verdenscuprennene som gjensto.

Så valgte hun fortsatt å si nei til landslaget og har holdt seg unna medier opp mot fredagens sesongstart på Beitostølen. Som ventet vant hun sprinten med klar margin og angriper verdenscupen i Finland om en uke.

Miljøet avgjørende

Grunnen til at hun holder seg unna landslaget er helt annerledes enn Johannes Høsflot Klæbos begrunnelse. Her er det ingen krangel om markedsrettigheter, men hun må være i et miljø som styrker henne.

– Jeg har veldig mange sterke gutter jeg trener med i Konnerud, svarer hun på NRKs spørsmål om hun ikke mister treningskvalitet ved ikke å trene med de beste i landet.

Det høres jo litt gammeldags ut, men fungerer åpenbart for henne.

Therese Johaug, som også i vinter er ekspertkommentator i NRK, mener Stavås Skistad burde vært på landslaget.

– Det er jo derfor vi har landslag, at de beste skal pushe hverandre, sier Johaug.

Ingrid Gulbrandsen vant prologen på Beito. (Geir Olsen/NTB)

Men hun skjønner Stavås Skistad når hun har vært i landslaget før uten å lykkes. Nå har hun lagt sin egen plan sammen med trener Lage Sofienlund.

– Hun utvikler seg og det vi har jobbet mest med er løping i motabber og utholdenhet. Nå skal hun takle mange heat etter hverandre bedre, sier Sofienlund til NRK.

Hun starter på helgens 10 km for å se om utholdenheten har bedret seg.

Fredagens store overraskelse var 23 år gamle Ingrid Gulbrandsen, som vant prologen i klar stil og ble nummer to i finalen etter at Lotta Udnes Weng ble nedplassert på grunn av skøyting på oppløpet.

Valnes innfridde

I herreklassen innfridde Erik Valnes favorittstempelet og i Johannes Høsflot Klæbos fravær avgjorde han finalen foran Ansgar Evensen og Even Northug.

– Jeg var stiv på oppløpet og følte først at jeg hadde god kontroll, men så kom skiene til Ansgar inn i sidesynet. Da ble det enda mer tepperisting på meg. Det var deilig å komme først, sa Valnes til NRK.

Det var åtte minusgrader, masse snø og etter hvert sol i den reale vinteren på Beitostølen.

I helgen er det 10km i hver sin stilart lørdag og søndag for begge kjønn. Verdenscuoen innledes i Ruka i Finland neste helg.