Golberg fikk bot for sen fluorkontroll – så kom kontrabeskjeden

Det er innført strenge fluorregler foran årets skisesong. I tillegg til at skiene må være så å si helt frie for fluor, må også løperne forholde seg til et tidspunkt for kontroll av skiene før hvert renn.

Dersom tidspunktet ikke overholdes, venter sanksjoner. Leveres skiene inntil fem minutter for sent, ilegges man en bot og en skriftlig advarsel. Mer enn fem minutters forsinkelse kan ende med startnekt.

Etter fredagens sprintrenn kom det melding fra teknisk delegert om at Golberg og Sander Lillebudal var bøtelagt med om lag 3000 kroner hver for å ha levert inn skiene sine etter det gitte tidspunktet.

Etter at Golberg hadde uttalt seg til NTB om boten, kom kontrabeskjeden fra arrangørene. I den nye meldingen het det at landslagsløperen likevel ikke bøtelegges og går fri.

Før den tid sa Golberg til NTB at han ikke selv står for innlevering av egne ski før konkurranser, men lovet at han skulle betale boten.

– Smøreren skal slippe å betale den, smilte hallingdølen til NTB og la til:

– Jeg har aldri hatt noe med skiene mine å gjøre i min seniorkarriere. Jeg tar bota. Skal en som allerede er underbetalt ta den, kommer jeg til å få dårlig samvittighet.

Lillebudal var akkurat var innenfor femminuttersgrensen før prologen, mens Golberg var fire minutter for sen foran utslagsrundene.

Golberg røk ut i semifinalen på Beitostølen fredag.

– Jeg fortjente ikke finaleplass. Det manglet litt. Jeg får håpe det blir bedre den neste uken, sa Golberg etterpå.