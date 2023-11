Northug føler med Lucas Braathen: – Håper han kan komme tilbake

Dagen før alpinistenes sesongåpning i Sölden annonserte Braathen at han hadde fått nok etter den langvarige konflikten med Norges Skiforbund om løpernes bilderettigheter.

– Det var sjokkerende. Jeg må si at det var en veldig sterk pressekonferanse. Det virket veldig ærlig, og han var åpen om at han ikke ville stå i det lengre. Det var for tøft for han, og det var sterkt å høre, sier TV 2-ekspert Northug til NTB.

I høst stilte Braathen opp for klesmerket J. Lindeberg, noe som strider med forbundets sponsoravtale med Helly Hansen.

Norway's Lucas Braathen wipes his tears during a press conference in Soelden, Austria, Friday, Oct. 27, 2023.

– Vi så at han var på ballen i diskusjonene (om bilderettigheter) han også, og vi så at det var noe støy da han stilte opp i reklamekampanjen for Lindeberg. Jeg har vært litt i samme situasjon, så jeg var spent på boten som var varslet fra forbundet. Pressekonferansen kom imidlertid før det. Jeg tror også at den avgjørelsen til Lucas får en del ringvirkninger rundt omkring, sier Northug, før han legger til:

– Har man kommet dit at man krangler så lenge om det man mener er en prinsippsak, og så legger man opp av den grunn? Jeg tror fortsatt det kommer til å få et etterspill.

Beskriver valget som brutalt

Northug tror Braathens overraskende valg preger mange.

– Det er ganske brutalt. Lucas er et forbilde for mange, ikke bare unge alpinister, men også for måten han er på som person. Han er seg selv, og det er det veldig mange har likt ved Lucas, understreker trønderen.

Langrennslegenden håper alpinisten finner veien tilbake til skibakken.

– Jeg håper så inderlig at han med en pause og litt avstand kan finne tilbake gleden og ha lyst til å komme tilbake. Det hadde vært gledelig. Om det tar to måneder, to år eller tre år, så ønsker man det alltid. Man vil ha en Lucas som trives og elsker det han driver med uten at han føler han blir plaget. Han klarte rett og slett ikke å stå i det lenger, og det virket ærlig, sier Northug.

Mye omtalt

Johannes Høsflot Klæbo har sammen med alpinlandslaget også hatt en konflikt med skiforbundet. Trønderen takket nei til landslagsplass i april, men 27-åringen skriver trolig under på en representasjonsavtale som gjør at han kan gå verdenscup til vinteren.

Tidligere denne uken sa Norges kombinertener Jarl Magnus Riiber til NTB at han støtter Klæbo og Braathen.

– Mye av dette handler om å ivareta profilene som også drar rekrutteringen og sponsoratene i skiforbundet, men at det skal være rettferdig for både forbundet og utøverne.

Hopplandslaget er imidlertid ikke enig med Riiber. Halvor Egner Granerud og Maren Lundby har begge forsvart dagens landslagsmodell og har i tillegg fått støtte av landslagssjef Alexander Stöckl.

– Landslagsmodellen har ført til at så mange talentfulle idrettsutøvere har vokst opp og fram, og den bidrar til å skape et veldig fint samhold. For oss er det den modellen som fungerer best, og det er den beste for de fleste idretter, har Stöckl sagt til NTB.