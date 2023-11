McGrath gjør comeback til helgen: – Føler meg mye tryggere

Det ble klart under et pressemøte på Olympiatoppen onsdag ettermiddag. Sist Norge stilte med åtte mann på start i et slalåmrenn i verdenscupen, var helt tilbake til 15. desember 2003 i Madonna di Campiglio.

McGrath har vært ute med skade etter at han falt i super-G-rennet under alpint-VM i Frankrike i 9. februar.

– Nå har jeg hatt en veldig god periode i Sverige og føler meg mye tryggere. Da er det utrolig gøy å si at jeg er tilbake i verdenscupen etter så mange måneder. Det føles godt, sier McGrath.

23-åringen fikk både VM og resten av sesongen ødelagt da han fikk en strekkskade i venstre kne. 1. august var McGrath for første gang tilbake på ski etter fallet i franske Courchevel.

Og det er ikke et hvilket som helst renn McGrath gjøre comeback i. I det nyoppsatte rennet i Gurgl vil Norge for første gang på 20 år stille med åtte slalåmløpere på start.

Tre debutanter

Sammen med McGrath stiller Henrik Kristoffersen, Alexander Steen Olsen, Timon Haugan, Sebastian Foss-Solevåg, Halvor Hilde Gunnleiksrud, Theodor Brækken og Oscar Andreas Sandvik. De tre sistnevnte har aldri før kjørt et verdenscuprenn.

– Det er utrolig gøy. Så bra som de gutta kjører, kan det bli veldig morsomt, sier McGrath om debutantene.

Den regjerende vinneren av slalåmcupen stiller imidlertid ikke til start. Lucas Braathen sendte sjokkbølger gjennom alpinverden 27. oktober da han annonserte at han legger opp i an alder av bare 23 år.

På pressekonferansen langet han ut mot Norges Skiforbunds oppførsel i konflikten om bilderettigheter.

Fartshelg for jentene

Braathen og McGrath er bestekompiser og har vokst opp sammen i slalåmbakken. Slalåmrennet blir et av bærumsguttens første uten sin norsk-brasilianske kompis.

Slalåmrennet kjøres lørdag 18. november. Etter det reiser fartsgutta til Beaver Creek (28. november til 3. desember.), mens teknikerne ikke skal i aksjon igjen før 9. desember i Val d'Isère.

Til helgen skal også fartsjentene kjøre to utforrenn i Zermatt-Cervinia. Der stiller Ragnhild Mowinckel, Kajsa Vickhoff Lie og Inni Holm Wembstad på start for Norge.

