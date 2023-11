Kombinertlandslaget måtte ut med nesten en million etter fluorforbudet: – En kostbar investering

Foran årets sesong har Det internasjonale skiforbundet (FIS) lagt inn et totalforbud mot fluor i skismurning. Det har gjort at skiforbundene og skifabrikantene har fått enorme kostnader.

Kombinertlandslaget har blant annet gått til anskaffelse av en egen testmaskin, som har en prislapp på nesten en halv million kroner, ifølge Stuan.

– Det er en kostbar investering, men det er for å forsikre oss om at skiene er fluorfrie når vi gir fra oss skiene til utøverne, sier Stuan til NTB under kombinertforbundets kickoff i operaen i Oslo.

Flere investeringer

Under verdenscupåpningen i alpint i Sölden ble Ragnhild Mowinckel den første utøveren i verden til å bli diskvalifisert for høye fluorverdier. Etter flere analyser og tester viste det seg at fluoren kom fra et gammelt smøreredskap.

Stuan forteller at kombinertlaget har gått til innkjøp av alt utstyr som kan byttes ut, i tillegg til at de har renset resten av utstyret.

Kombinertlandslaget har også sett seg nødt til å gi smøresjefen, som tidligere hadde en to tredels stilling, heltidsstilling.

– Lønnskostnadene har vi økt med mange hundre tusen kroner. Det nærmer seg også flere hundre tusen i skifte av utstyr, sier Stuan.

Totalen ender dermed på nesten en million kroner.

– Jeg tipper at det er totalkostnaden, ja. Vi har også skiftet smøretrailer. Vi kjøpte den fra skiskyting nettopp fordi vi ønsket en ny før den sesongen som kommer nå. Det koster veldig mye med den fluorgreia, men det er viktig.

– Stiller veldig godt forberedt

Alle forholdsreglene har imidlertid gjort at løperne føler seg veldig trygge på ikke å bli disket for spor av fluor under skiene de kommende sesongene.

– Jeg er redd for forurensing og ikke å få lov til å stille. Det er noe alle føler på, men derfor er den jobben og alt det forarbeidet smørerne har gjort, så viktig, sier Jarl Magnus Riiber til NTB.

– Jeg bekymrer meg ikke så veldig mye over det. Smørerne våre har gjort en veldig grundig jobb i sommer, så jeg stoler på at vi stiller veldig godt forberedt, legger Gyda Westvold Hansen til.

Veteran Jørgen Graabak bruker heller ikke mye energi på å bekymre seg over det nye regelverket, men var klar på at han ikke var noen stor tilhenger fra start.

– Jeg var tidlig skeptisk da vi fikk rapporter om at testapparatet var veldig dårlig, men nå ser det ut som det fungerer bra og er pålitelig, sier Graabak.