Riiber støtter Braathen i konflikten med Skiforbundet: – Fryktelig synd

– Jeg støtter Lucas og (Johannes Høsflot) Klæbo veldig i den kampen de har stått i, sier Riiber til NTB under kombinertforbundets kickoff i operaen i Oslo.

Alpinlandslaget med Braathen og Aleksander Aamodt Kilde i spissen har sammen med langrennsløperen Klæbo en pågående konflikt med Norges Skiforbund om løpernes bilderettigheter.

Konflikten har pågått i over tre år, og dagen før alpinistene skulle starte sesongen i Sölden annonserte Braathen at han har fått nok. 23-åringen fra Hokksund valgte derfor å legge skiene på hylla, til tross for at han var verdens beste slalåmkjører sist sesong.

– Mye av dette handler om å ivareta profilene som også drar rekrutteringen og sponsoratene i skiforbundet, men at det skal være rettferdig for både forbundet og utøverne, sier Riiber.

– Jeg synes det er fryktelig synd at Lucas skal stå i en sånn kamp i nesten tre år uten å komme til forhandlingsbordet i det hele tatt, fortsetter han.

– Viktig at man fornyer seg

Riiber er selv den største profilen på kombinertlandslaget, men sier at han ikke har hatt noen problemer med forbundet.

– Jeg føler at kommunikasjonen her er veldig bra. Vi har hatt profiler før som har kjempet for at vi har noen sikre inntekter som gjør at vi kan stå i sykdom og skader. Det gjør at vi har mulighet til å satse på fulltid, sier kombinertstjernen.

– Den sikkerheten vi har i bånn har vært prioritert av Ivar Stuan (sportssjef) – at vi har egne sponsorplasser å selge. Han også blir presset av skiforbundet sentralt, og avtalene våre blir lengre og lengre. Det blir noen sider ekstra hvert år, fortsetter han.

– Bør landslagsmodellen fornyes?

– Jeg tror det er viktig at man fornyer seg med tiden man er i. Det blir litt feil å snakke om landslagsmodellen, for dette handler om hver enkelt gren og hvordan de gjør det med private sponsorer og rekruttering. Det er en stor suppe med informasjon om hvor pengene går, svarer han.

Uenig

Hopplandslaget er imidlertid ikke enig med Riiber. Halvor Egner Granerud og Maren Lundby har begge forsvart dagens landslagsmodell og har i tillegg fått støtte av landslagssjef Alexander Stöckl.

– Landslagsmodellen har ført til at så mange talentfulle idrettsutøvere har vokst opp og fram, og den bidrar til å skape et veldig fint samhold. For oss er det den modellen som fungerer best, og det er den beste for de fleste idretter, har Stöckl sagt til NTB.

Konflikten med alpinistene og Klæbo mot skiforbundet lever fortsatt i beste velgående. Klæbo takket i april nei til landslagsplass, men 27-åringen skriver trolig under på en representasjonsavtale som gjør at han kan gå verdenscup til vinteren.

Alpinistene har også motvillig undertegnet på en landslagsavtale for å kunne starte verdenscupsesongen. Lovutvalget i Norges idrettsforbund har også kommet med sin uttalelse i striden, men partene ser ulikt på hvordan innholdet skal tolkes.