Fossesholm bremser ned: – Har måttet ta en fot i bakken

Det kommer fram i en melding på Instagram. Fossesholm åpner der opp om en vanskelig tid.

«Høsten ble ikke helt som jeg hadde trodd eller håpet, den har dessverre vært litt tung. Jeg har derfor måttet ta en fot i bakken, og et lite steg tilbake», skriver hun.

«I høst fikk gleden seg en liten brist, jeg har ikke helt vært meg selv, verken fysisk eller mentalt. Det går mye bedre nå, men jeg må ta ting i riktig rekkefølge og gå alle trappetrinna».

Nyheten kom kort tid etter at det ble kjent at Fossesholm ikke er påmeldt til Beitostølen.

«Jeg har gått skirenn jeg kanskje ikke har vært helt klar for de siste par åra, så denne gangen skal jeg lytte til hva som er best for meg her og nå. Beitostølen blir derfor uten meg i år, og det blir nok ikke så mye skirenn før jul, men jeg håper å være klar for litt skirenn etter nyttår», skriver 22-åringen.

Verdenscupen starter i finske Ruka 24. november.