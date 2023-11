Flugstad Østberg har fått ny startnekt: – Balansen har ikke vært god nok

Det opplyser Norges Skiforbund i en pressemelding mandag kveld.

– Situasjonen per i dag er at Ingvild dessverre ikke oppfyller de forutsetninger som ligger til grunn for godkjent helseattest, og kan dermed ikke stille til start i skirenn, sier landslagslege Ove Feragen.

Østberg har slitt med helsen i flere år. Hun var tilbake på landslaget foran årets sesong, men nå får hun ikke gått det første rennet på Beitostølen til helgen.

– Jeg setter høye krav til meg selv, søker hele tiden utvikling for å kunne kjempe om de gjeveste plasseringene og medaljene, samtidig som jeg ønsker å ta vare på egen helse. Jeg har lagt ned en enorm jobb, med godt støtteapparat rundt meg, men per dags dato er dessverre ikke alle parametere gode nok for å få godkjent helseattest. Balansen mellom trening og ernæring har ikke vært god nok, sier Østberg.

Østberg gjorde comeback etter langvarige helseplager under verdenscupåpningen i Ruka 27. november i 2021. Det var hennes første konkurranse på 636 dager.

Rett etterpå fikk hun igjen startnekt grunnet helseutfordringer. Sist sesong var hun utenfor landslaget for første gang på 14 år, men var med på det norske stafettlaget som tok VM-gull i Planica.

Det banet vei for landslagsplass.

Etter den nasjonale åpningen på Beitostølen til helgen, starter verdenscupen i Ruka 24. november.