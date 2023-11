Kruttsterk Johannes Thingnes Bø vant skiskytteråpningen på Sjusjøen

Fjorårets verdenscupvinner gjorde som han ville med konkurrentene. Han skjøt fullt hus på første liggende, men fikk én bom på stående. Det var uansett nok til å utklasse Sturla Holm Lægreid på 2.-plass med 21,4 sekunder.

Lægreid skjøt ti blinker rett ned, men brukte litt for lang tid på stående til at det ble spennende om seieren.

Vebjørn Sørum pådro seg to bom. Det holdt likevel til 3.-plass. Han hadde 22,5 sekunder opp til vinneren fra Stryn. Det gjør at han ligger godt an til å få være med under verdenscupåpningen i Östersund.

Johan-Olav Smørdal Botn fra Stårheim vant testrennet tidligere i uken, og fikk mye oppmerksomhet i forkant. Men fem bom totalt fikk han løpet ødelagt.

